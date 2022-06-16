Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады"

Глава Минфина хочет поддержать российский автопром.

Российский министр по финансам Антон Силуанов предложил пересадить чиновников страны на отечественный автором - транспортные средства бренда "Лада". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", организованной во время Петербургского международного экономического форума.

Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады". Антон Силуанов, глава Минфина России

Ранее министр призвал властей страны избегать "наркотиков" для экономической системы, которым рискует стать такой инструмент как использование бюджетных средств в качестве антикризисной поддержки. Если Россия и бизнес будут жить "не по средствам", то страна рискует войти в "инфляционную спираль".

Набиуллина: ситуацию в экономике надо оценивать с учетом уровня благосостояния граждан.

Фото и видео: ТАСС