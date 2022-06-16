Набиуллина: ситуацию в экономике надо оценивать с учетом уровня благосостояния граждан

Глава ЦБ РФ призвала ориентироваться не только на ВВП.

Ситуация в экономике должна оцениваться не только по динамике ВВП, но и с точки зрения благосостояния граждан. Соответствующее заявление сделала во время выступления на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Эксперт считает ВВП хорошим показателем, но не единственным и не опорным.

Важно - это распределение богатства для людей и проблемы неравенства. Это проблема не только социальная, но и экономическая. Нам нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.

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Фото и видео: ТАСС