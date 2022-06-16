Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики

Глава Минфина рассказал, к каким негативным последствиям приведет дисбаланс в экономической политике.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик для экономической системы страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", проводимой во время петербургского международного экономического форума. По словам эксперта, бюджет государства представляет из себя сложный инструмент и для созидания, и для разрушения. В связи с этим приходится искать баланс и грани в его приминении.

Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности. Лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести. Антон Силуанов, глава Минфина России

По мнению эксперта, глобальная антикризисная поддержка властями экономики возможна только на временной основе. Силуанов не думает, что возможно постоянно продолжать проводить политику дисбаланса, так как это приведет к росту инфляции, снижению доходов населения и уровня жизни граждан.

Силуанов: Глобализация оказалась политически ангажированной.

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