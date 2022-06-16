Силуанов: Глобализация оказалась политически ангажированной

Глава Минфина рассказал, на что Россия должна опираться в своем развитии.

Глобализация, к которой раньше шла Россия, оказалась не такой комфортной ко многим странам, а также ангажированной по принципу "свой-чужой". Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил в рамках конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт призвал коллег не замыкаться, а работать, опираясь на собственные "критические технологии", которые требуется производить в стране. По мнению Силуанова, жизнь уже показала России, что без этого нельзя.

Силуанов: России нужна доктрина технологической безопасности.

Фото и видео: ТАСС

