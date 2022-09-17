ЦБ: России всегда будет возможна свободная конвертация валют в рубли

Эльвира Набиуллина уточнила, что граждане всегда смогут поменять иностранные средства на национальную валюту страны.

Эльвира Набиуллина заявила, что на территории России всегда будет возможна свободная конвертация валют в рубли. Председатель Банка России дала обещание потребителям в том, что поменять иностранную валюту на рубли всегда будет возможно. Соответствующее заявление чиновница сделал в ходе пресс-конференции, созванной по результатам совета директоров государственного регулятора.

Валюты, к которым мы привыкли, резервные - доллар, евро - для многих держателей стали токсичными. Потому что появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Банк России

