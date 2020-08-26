ЦБ РФ обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют

Ольга Скоробогатова рассказала об альтернативе SWIFTу.

Банк России обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют центральных банков. Такое мнение на сессии "Российский банкинг на пути суверенного азвития: перегруппировка сил и движение вверх", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, высказала первый заместитель председателя российского Центробанка Ольга Скоробогатова.

Обсуждаем с несколькими странами, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован, у нас совершенно новые отношения, и это полностью изменит платежную инфраструктуру. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

ЦБ заявил, что в течение трех лет расчеты по Visa и Masterсard в РФ практически исчезнут.

Фото и видео: ПМЭФ-2023