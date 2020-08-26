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ЦБ РФ обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют

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Ольга Скоробогатова рассказала об альтернативе SWIFTу.

Банк России обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют центральных банков.  Такое мнение на сессии "Российский банкинг на пути суверенного азвития: перегруппировка сил и движение вверх", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, высказала первый заместитель председателя российского Центробанка  Ольга Скоробогатова. 

Обсуждаем с несколькими странами, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован, у нас совершенно новые отношения, и это полностью изменит платежную инфраструктуру.

Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

ЦБ заявил, что в течение трех лет расчеты по Visa и Masterсard в РФ практически исчезнут.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: swift, банковская система, интеграция, ольга скоробогатова, пмэф-2023, центробанк, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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