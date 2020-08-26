ЦБ заявил, что в течение трех лет расчеты по Visa и Masterсard в РФ практически исчезнут

Ольга Скоробогатова оценила перспективы банковский системы России.

В течение трех лет финансовые расчеты с помощью международных платежных систем Visa и Masterсard в России практически исчезнут. Такое мнение на сессии "Российский банкинг на пути суверенного азвития: перегруппировка сил и движение вверх", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, высказала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова. Эксперт заметила, что международная платежная инфраструктура перейдет с сервиса SWIFT на региональные и национальные платформы на горизонте следующих пяти лет.

Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями. Ольга Скоробогатова, замглавы ЦБ РФ

Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией.

Фото и видео: ПМЭФ-2023