ЦБ заявил, что в течение трех лет расчеты по Visa и Masterсard в РФ практически исчезнут

В течение трех лет финансовые расчеты с помощью международных платежных систем Visa и Masterсard в России практически исчезнут. Такое мнение на сессии "Российский банкинг на пути суверенного азвития: перегруппировка сил и движение вверх", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, высказала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова. Эксперт заметила, что международная платежная инфраструктура перейдет с сервиса SWIFT на региональные и национальные платформы на горизонте следующих пяти лет.
Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями.
Ольга Скоробогатова, замглавы ЦБ РФ
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Фото и видео: ПМЭФ-2023
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