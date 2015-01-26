Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией

Помощник главы РФ рассказал о "стоп-кране" в экономике.

Банк России обязательно справится с инфляцией. Об этом в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году. Репутация здесь нашего Центрального банка безупречная. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Эксперт считает, что с точки зрения инструментов становится понятно, здесь в этом плане "дело не хитрое - дернул стоп-кран, остановил спрос" в экономике, после чего педалируется уровень инфляции. Специалист заметил, что вопрос относится больше не к Центробанку, а к правительству страны, так как речь идет о том, справятся ли чиновники с развитием предложения в экономике таким образом, чтобы сохранить экономический рост. При этом властям важно не допустить ускорения темпов инфляции. Он надеется, что не будут даны поводы для государственного финансового регулятора по тому, чтобы пришлось "дернуть стоп-кран".

Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада.

Фото и видео: ПМЭФ-2023