Помощник главы РФ рассказал о том,что глобализация никуда не денется.

Резкого спада мировая торговля избежала, но ее структура будет меняться. Такое мнение в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин. Специалист пояснил участникам мероприятия, что на примере России процесс уже движется, так как раньше в стране шла речь о товарообороте с европейскими державами, а теперь - с Югом и ВОстоком.

Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Маквим Орешкин полагает, что на планете останется глобализация, н она изменится за счет других активных регионов с растущими экономическими системами.

Орешкин: на протяжении последних лет бедность и неравенство в РФ продолжают снижаться.

Фото и видео: ПМЭФ