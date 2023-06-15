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Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада

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Помощник главы РФ рассказал о том,что глобализация никуда не денется.

Резкого спада мировая торговля избежала, но ее структура будет меняться. Такое мнение в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин. Специалист пояснил участникам мероприятия, что на примере России процесс уже движется, так как раньше в стране шла речь о товарообороте с европейскими державами, а теперь - с Югом и ВОстоком.

Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется.

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Маквим Орешкин полагает, что на планете останется глобализация, н она изменится за счет других активных регионов с растущими экономическими системами.

Орешкин: на протяжении последних лет бедность и неравенство в РФ продолжают снижаться.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: максим орешкин, пмэф-2023, товарооборот, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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