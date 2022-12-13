Орешкин: на протяжении последних лет бедность и неравенство в РФ продолжают снижаться

При это помощник президента уточнил, что уровень неравенства в обществе по-прежнему высок.

Россия является одной из немногих стран, где стабильно снижаются показатели бедности и социального неравенства на протяжении нескольких лет. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе коллегии Минтруда.

По словам Орешкина, уровень бедности в стране опустился ниже отметки в 10% и на данный момент составляет 9,8%.

Да, неравенство еще остается высоким. Да, еще много предстоит сделать. На самом деле те шаги, которые сейчас делаются, будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства Максим Орешкин, помощник президента РФ

Орешкин также подчеркнул, что вопросы бедности и неравенства оказывают непосредственное влияние на экономическое развитие страны. В том числе, они дают краткосрочный эффект в виде потребительского спроса на отечественные товары и услуги, и долгосрочные (в виде улучшения уровня образования и здоровья населения).

Ранее Орешкин заявил, что экономика России испытывает кадровый голод на фоне низкой безработицы.

Видео: Вконтакте / Минтруд России