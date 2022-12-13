Орешкин заявил, что экономика России испытывает кадровый голод на фоне низкой безработицы

Помощник президента РФ оценил угрозы при низкой безработице в стране.

Многие отрасли российской экономической системы столкнулись с проблемой нехватки профессиональных кадров на фоне снижения безработицы в стране. Соответствующее заявление в рамках выступления на расширенном заседании коллегии министерства по труду и социальной защите населения сделал помощник президента России Максим Орешкин. Эксперт пояснил коллегам, что для властей важно противодействовать кадровому голоду, но эта задача ложится на плечи не только сотрудников Минтруда РФ, но также и министерства навки и образования, министерства просвещения, так как именно эти ведомства работают с программой профессионалитета.

У нас сегодня это уже 3,5%, летом мы обязательно увидим еще более низкие показатели... Очевидно, что уже во многих отраслях экономики сформировался кадровый голод, и здесь ситуация разительно отличатся от того, что мы имели в 2020-2021 годах. Максим Орешкин, помощник президента рФ

Максим Орешкин добавил, что рекордно низкий уровень безработицы в России отмечается не во всех регионах, так как есть отдельные населенные пункты с высокой безработицей.

Орешкин назвал развитие внутреннего рынка ключевым направлением российской экономики.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России