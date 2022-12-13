Орешкин назвал развитие внутреннего рынка ключевым направлением российской экономики

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин рассказал о ключевых моментах развития отечественной экономической системы в ближайшие годы. Информацией чиновник поделился с участниками Всероссийского просветительского марафона "Знание" в Москве. В качестве нескольких значимых показателей эксперт упомянул опору на внутреннее производство и потребление, падение уровня социального неравенства и новое взаимодействие на международном уровне. Орешкин подчеркнул, что на текущий момент каждый четвертый товар или услуга, которая потребляется россиянами внутри страны или компаниями, имеет импортное происхождение.
Первое - самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%.
Максим Орешкин, помощник главы РФ
Орешкин назвал стратегическую цель России.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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