Орешкин назвал развитие внутреннего рынка ключевым направлением российской экономики

Эксперт рассказал о задачах, которые стоят перед российской экономикой.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин рассказал о ключевых моментах развития отечественной экономической системы в ближайшие годы. Информацией чиновник поделился с участниками Всероссийского просветительского марафона "Знание" в Москве. В качестве нескольких значимых показателей эксперт упомянул опору на внутреннее производство и потребление, падение уровня социального неравенства и новое взаимодействие на международном уровне. Орешкин подчеркнул, что на текущий момент каждый четвертый товар или услуга, которая потребляется россиянами внутри страны или компаниями, имеет импортное происхождение.

Первое - самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин назвал стратегическую цель России.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"