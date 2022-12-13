Орешкин назвал стратегическую цель России

Помощник главы РФ рассказал о задачах властей в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин заявил о том, что стратегической целью страны является построение системы с сильным государственным, собственным и суверенным "я" и новой экономической моделью. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками всероссийского просветительского марафона "Знание"

Это ценностный суверенитет, который... будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей... Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин призвал осторожно относиться к возможности возвращения западных компаний в РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"