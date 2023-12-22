Эксперт объяснил, как распознать фейковые приложения банков в AppStore

Сергей Саблин дал советы, чтобы избежать кражи персональных данных.

В App Store появились фейковые приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. С их помощью мошенники могли не только украсть накопления пользователей, но также и оформить кредиты без ведома владельцев взломанных смартфонов. Соответствующее заявление сделал российский менеджер по развитию бизнеса Axoft Сергей Саблин в интервью для журналистов телеканала "360". Он объяснил СМИ, как именно действовали злоумышленники. По словам аналитика, такие приложения банков опасны тем, что позволяют мошенникам получать личные данные для доступа к настоящим онлайн- или мобильному банкам.

Приложение может оказаться вирусом, с помощью которого злоумышленники взломают и другие приложения пользователя. В результате чего будут украдены все деньги со счетов или даже взяты кредиты на имя ничего не подозревающего клиента. Сергей Саблин, эксперт

Сергей Саблин добавил, что поддельный софт можно распознать по ошибкам в названии и оформлении приложения, а также небольшому количеству скачиваний и слишком многочисленным положительным отзывам от клиентов. Специалист рекомендовал пользователям обратить внимание на дату загрузки приложения и сведения о разработчике. Речь идет о том, что настоящие приложения принадлежали компаниям, а фейковые - физическим лицам. Сразу после скачивания подделка запрашивает доступ к персональным сведениям, включая фотографии и телефонные контакты, а с запуском приложения смартфон может плохо функционировать. Если пользователь разоблачит такое фейк-приложение на своем гаджете, то лучше удалить его и заблокировать банковскую карточку.

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Фото: Piter.tv