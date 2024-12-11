CASC: Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

Устройства серии Qianfan успешно доставлены.

Официальные представители Китайской корпорации космической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) сообщили о том, что успешно вывели на околоземную орбиту 18 интернет-спутников. Известно, что речь идет об аппаратах проекта Qianfan ("Цяньфань"). Запуск производился при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6". Старт был дан с площадки, расположенной на территории космодрома Тайюань, в провинции Шаньси в северной части страны в 13:15 по местному времени (в 08:15 утра по времени Москвы). Специалисты добавили, что температура на пусковой площадке составляла минус 30 градусов по Цельсию. На борту модифицированной ракеты-носителя Long March-6 находились 18 устройств. Все они успешно вышли на заданную разработчиками орбиту. Данная миссия по счету стала для носителей типа "Чанчжэн" 557-ой.

На Солнце произошел "черный выброс".

Фото и видео: YouTube / SciNews