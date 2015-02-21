ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе

В Израиле рассказали о проведенных операциях по противодействию террористам.

В районе Турмус Айя израильские силовики выявили трех террористов, которые забрасывали камнями шоссе с гражданскими автомобилями. Соответствующее заявление сделали сотрудник пресс-службы армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в социальных сетях. Известно, что по боевикам был открыт огонь, так как преступники представляли угрозу для безопасности мирного местного населения. Военнослужащим удалось убить одного из злоумышленников и ранить еще двух.

Силы ЦАХАЛА будут продолжать действовать в обороне и нападать по всей Иудее и Самарии ради безопасности жителей этого района. пресс-служба армии обороны Израиля в соцсетях

В ЦАХАЛ также уведомили о проведении контртеррористической операции (КТО) на Западном берегу реки Иордан. Дополнительно бойцы ударили на территории сектора Газа по ракетной установке, из которой, по данным армии Израиля, были выпущены снаряды по территории еврейского государства.

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Фото и видео: Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי