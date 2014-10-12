ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Тулькарме лаборатории по производству взрывчатки

В Израиле рассказали об операции на Западному берегу Иордана.

ЦАХАЛ заявил в социальных сетях о ликвидации на западному берегу реки Иордан, на территории Тулькарме лаборатории по производству взрывчатых веществ. Пресс-служба армии обороны Израиля указали, что наданном объекте располагалось свыше 200 опасных устройств.

В Тулькарме была ликвидирована лаборатория, в которой находилось более 200 взрывных устройств и 150 кг материалов, используемых для изготовления взрывчатки. Производство было демонтировано. пресс-слкжба ЦАХАЛ

Военные специалисты добавили, что лаборатория была обнаружена во время проведения контртеррористической операции в Иудее, а также в северной части Самарии. Задача выполнялась в течение нескольких дней. В рамках указанных мероприятий силы безопасности еврейского государства задержали 18 разыскиваемых подозреваемых. Им удалось конфисковать у злоумышленников огнестрельное оружие и боеприпасы. Силы безопасности произвели арест троих мужчин, в том числе одного подозреваемого в установке самодельного взрывного устройства в деревне Бейта, в результате которой две недели назад был серьезно ранен резервист ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе.

Фото и видео: Telegram / ЦАХАЛ