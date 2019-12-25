Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа одобрил лишь одну поправку к законопроекту бюджета Петербурга

Одобрена лишь поправка губернатора города.

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания одобрил лишь поправку губернатора к законопроекту бюджета Петербурга на ближайшие три года. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского парламента.

К законопроекту о бюджете на 2022 и плановые 2023, 2024 годы было подано 18 поправок. Комитет рекомендует петербургскому парламенту отклонить 15 поправок, внесенных депутатами и фракциями ЗакСа. Еще две поправки отозвали сами авторы в ходе обсуждения.

Напомним, в 2022 году губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает увеличить доходную часть городского бюджета на 16,4 млрд рублей, расходную часть – на 53,4 млрд рублей и дефицит бюджета – на 37 млрд рублей. Таким образом, показатели в следующем году должны выглядеть так: доходы – 890,8 млрд рублей, расходы – 971,5 млрд рублей, дефицит – 80,7 млрд рублей. В последующие годы доходы и расходы будут расти и к 2024-му году достигнут более 1 033,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV