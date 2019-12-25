Бюджет Петербурга увеличивает расходы на развитие города на 53,4 млрд рублей

Как уточнили в Смольном, увеличение доходной части бюджета производится в связи с уточнением прогноза по доходам на текущий год, а также предоставлением из федерального бюджета дополнительно 5,7 млрд рублей в течение трех лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению проекта Закона о бюджете на 2022-2024 годы на заседании Законодательного Собрания города. Как сообщила пресс-служба городской администрации, власти увеличивают расходы на развитие города и социальную сферу на 53,4 млрд рублей.

В 2022 году план по доходам вырастет на 16,4 млрд рублей. Как уточнили в Смольном, увеличение доходной части бюджета производится в связи с уточнением прогноза по доходам на текущий год, а также предоставлением из федерального бюджета дополнительно 5,7 млрд рублей в течение трех лет. По мнению губернатора, увеличить городской бюджет можно за счет эффективной экономической политики, помощи бизнесу в период пандемии, открытых высокотехнологичных производств, а также поддержки федерального центра.

В этом году поправки предполагают внесение 12 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки, 500 млн рублей – на новые выплаты долгожителям, 12,2 млрд рублей – на приобретение подвижного состава для электротранспорта и метрополитена, 3 млрд рублей – на софинансирование ремонта многоквартирных жилых домов, 10,5 млрд рублей на приобретение оборудования для учреждений социальной сферы. На ремонт и оснащение стадионов при образовательных учреждениях потратят 1,9 млрд рублей. Ещё 14 млрд рублей пойдет на обеспечение безопасности, в том числе на камеры видеонаблюдения. Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" получит из городской казны 7,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили, что в Смольном обсуждают продление нерабочих дней после 7 ноября.

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