В Бужаниново жители вышли на новый народный сход

Волнения в подмосковном поселке начались после об убийстве пожилой женщины мигрантами.

Первый стихийный митинг против мигрантов из-за убийства пожилой женщины в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района прошел 13 сентября.

Известно, что в районе Бужаниново изнасиловали и убили женщину 67 лет. Ее тело нашли в лесу возле железной дороги. По подозрению в убийстве задержали двоих мигрантов.

После случившегося губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Этого, в частности, требовали местные жители на первом сходе.

На втором народном сходе, прошедшем вечером 14 сентября подмосковном Бужанинове, жители потребовали полностью убрать мигрантов из поселка. Жители пожаловались на одно из местных предприятий, нанимающее мигрантов.

Видео: "Подъем"

