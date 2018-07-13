Бундеслига объявила о продолжении сезона с 16 мая

Чемпионат планируют завершить 27 июня.

Руководство чемпионата Германии по футболу (Бундеслига) утвердило дату возобновления сезона 2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

6 мая канцлер Германии Ангела Меркель в рамках видеоконференции с главами регионов разрешила провести оставшиеся матчи национального первенства. По итогам совещания представителей Бундеслиги и Немецкого футбольного союза было принято решение возобновить сезон с 16 мая.

Также на сайте турнира был опубликован календарь оставшихся матчей. Высший дивизион планируют завершить 27 июня. Матчи будут проходить без зрителей по выходным, два тура вынесут на будние дни. Сезон во Второй Бундеслиге планируют доиграть до 28 июня.

Напомним, 16 марта Немецкий футбольный союз приостановил до 2 апреля чемпионат Германии в связи с эпидемией коронавируса. Первое место в турнирной таблице занимает "Бавария", набравшая 55 очков после 25 матчей.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что надеется на возобновление сезона Российской премьер-лиги. Он считает, что РФС должен последовать примеру немецкой Бундеслиги.

Видео: YouTube / Bundesliga