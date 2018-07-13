Левандовски забил 40 голов за "Баварию" в пятом сезоне подряд

Он лидирует в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

Нападающий "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски установил очередной рекорд в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал Squawka.

В матче 26 тура чемпионата Германии (Бундеслига) "Бавария" одержала выездную победу над "Унионом" со счетом 2:0. Гол Левандовского в первом тайме стал для форварда 40-м в сезоне 2019/20 во всех турнирах за клуб. Он удерживает этот показатель с 2015 года. Игрок лидирует в списке лучших бомбардиров Бундеслиги - 26 мячей.

Напомним, Роберт Левандовски играет в "Баварии" с июля 2014 года. В составе мюнхенского клуба он стал пятикратным чемпионом Германии и двукратным обладателем кубка страны.

Ранее мы писали, что Бундеслига объявила о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, с 16 мая. Все оставшиеся матчи чемпионата пройдут без зрителей.

Фото: fcbayern.com, Twitter / @Squawka