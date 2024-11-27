Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Росссийские буксируемые пушки "Гиацинт-Б" ликвидировали командный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими Первой гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

"Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО. пресс-служба Минобороны России

Известно, что в ходе выполнения боевых задач артиллеристы круглосуточном режиме совершают удары из техники по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии противника, расположенным на удалении от линии боевого соприкосновения. Также атака производится по складам с боеприпасами, укрепленным опорным пунктам, скоплениям личного состава армии киевского режима.

Расчеты БПЛА "Молния-2" группировки "Запад" уничтожили пехоту и бронетехнику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России