Задача реализована силами "Запада" в ходе СВО.

Российские боевые расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Молния-2" в ночное время ликвидировали пункт размещения личного состава и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими из "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

Преодолев эшелонированное поле РЭБ и пункты воздушного наблюдения националистов, оператор БПЛА нанес удар по объекту противника. Ударный дрон "Молния-2" за счет своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон, и нести на себе боевую часть весом около шести килограммов. пресс-служба Минобороны России

Эксперты указали, что дежурство подразделением ведется в круглосуточном режиме, а поставленные задачи выполняются несмотря на неблагоприятные метеоусловиям. Ежесуточно бойцы "Запада" совершают по несколько вылетов на FPV-дронах и беспилотниках самолетного типа, а также поддерживают с воздушного пространства наступающую пехоту. Бойцы подразделения назвали "Молнию-2" хорошим БПЛА, способным нести боевую нагрузку на довольно большие дистанции.

Мы работали "Молниями" по танку. Преимущество "Молнии" в том, что это FPV[-дрон] самолетного типа. Он может находиться в воздухе довольно продолжительное время, летать на более длинные дистанции, чем FPV[-дрон] коптерного типа. оператор ударного БПЛА "Молния" с позывным "Мигель"

За атакой беспилотников на российские регионы 11 марта может стоять Франция.

Фото и видео: Минобороны России