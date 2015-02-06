Bugatti представила 1600-сильный родстер W16 Mistral

Компания не будет использовать двигатель W16 в следующих моделях.

Автомобильный производитель Bugatti из Франции представил публике 1600-сильный родстер W16 Mistral. Этот вариант станет последней дорожной моделью с данным мотором. Семейство гиперкаров Bugatti Chiron обновлено за счет варианта с кузовом купе, открытым верхом.

Новинка получила измененные пропорции ради более гармоничного образа, оснащена переработанным углепластиковым монококом. В конструкции машины создатели использовали композитные материалы, а также 3D-печать из алюминия и титана. Авторы разработки уточнили, что вдохновлялись в своей работе моделью Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid образца 1934 года. У этого транспортного средства дизайнеры позаимствовали V-образное ветровое стекло, ставшее современным "козырьком", перетекающим в боковые стекла.

Подковообразную решётку радиатора компания сделала более трёхмерной, глубже и шире. Также принято решение о переработке системы воздухозаборников. Теперь установки двигателя расположены за головами пассажиров. Автомобиль оснащен вертикальными фарами в стиле Divo и La Voiture Noire.

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Фото и видео: motor.ru