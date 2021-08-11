Aston Martin показал первый Vantage Roadster с двигателем V12

Спорткар стал самым мощны в моторной линейке компании.

Компания Aston Martin показала первый Vantage Roadster с двигателем V12. Данный вариант стал самым мощным в моторной линейке открытых спорткаров. Известно, что транспортное средство будет произведено тиражом в 249 экземпляров. Уточняется, что уже все модели раскуплены.

Напомним, что в техническом плане открытая версия повторяет вариант с жёстким верхом. Под капотом разработки установили битурбомотор V12 5.2, который может выдавать автомобилисту 700 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента. Силовая установка сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, оснащенной программой управления с наработками от V12 Speedster и Vantage F1 Edition. До ста километров в час машина разгонится за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость составит 320 километров в час.

Также V12 Vantage Roadster получил механический дифференциал повышенного трения на задней оси и перекалиброванное рулевое управление. Создатели добавили в спорткар собственные настройки адаптивных амортизаторов. Дизайнеры предусмотрели передние крылья и боковые пороги из углеродного волокна. Однако задний бампер и крышка багажника выполнены из лёгкого композитного материала.

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