В Выборге заметили новый "Москвич 8" до начала официальных продаж

На сайте завода по-прежнему указано, что модель появится "скоро в продаже".

В Выборге заметили новый "Москвич 8" — семиместный кроссовер, который ещё не поступил в продажу. Журналисты случайно сфотографировали машину с московскими номерами на городской улице.

Отмечается, что производитель анонсировал эту модель ещё в апреле 2024 года, но сроки запуска несколько раз переносились. Сейчас на сайте завода по-прежнему указано "скоро в продаже", а конкретной даты начала продаж нет.

"Москвич 8" — это большой кроссовер длиной почти 5 метров. В базовой версии он получит 1,5-литровый турбомотор на 174 лошадиные силы, роботизированную коробку передач и два больших экрана по 12,3 дюйма. Также в списке оборудования — камеры кругового обзора и система помощи при вождении.

Ранее Piter.TV сообщал, что технологии Сбера будут впервые интегрированы в серийный автомобиль.

Фото: Quto.ru