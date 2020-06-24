Опубликован трейлер нового фильма о Снейке Айзе "Бросок кобры"

Главную роль в фильме сыграет засветившийся в "Джентльменах" Гая Ричи Генри Голдинг.

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер спин-оффа "Броска кобры" про наемника Снейка Айза. В фильме также снялись Самара Уивинг, Урсула Корберо, Ико Уайс и Питер Менса.

По сюжету главный герой, член японского клана бойцов, будет борется за свою честь и с призраками прошлого.



Мировая премьера фильма Роберта Швентке состоится 23 июля. Российские зрители увидят боевик 19 августа.

Ранее трейлер фильма "Поселенцы" о выживании на Марсе появился в сети.

Видео: YouTube / Paramount Pictures