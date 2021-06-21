Трейлер фильма "Поселенцы" о выживании на Марсе появился в сети

Премьера запланирована на 23 июля.

В сети появился трейлер фантастического триллера "Поселенцы", рассказывающего о выживании людей на Марсе.

В центре сюжета семья беженцев с Земли, которая отправляется на Марс, чтобы наладить там мирную жизнь. Внезапно на героев нападает группа вооруженных незнакомцев, нападение удается отбить. Мать и дочь остаются наедине с одним из нападавших. Они прикладывают все силы, чтобы выжить и нанести ответный удар.

Роли в триллере исполнили София Бутелла, Джонни Ли Миллер, Бруклин Принс и др. Режиссером и сценаристом выступил Уайатт Рокфеллер. Фильм выйдет в прокат 23 июля.

Ранее мы писали, что в прокат вышел боевик "Телохранитель жены киллера" с Райаном Рейнольдсом.

Видео: YouTube / IFC Films