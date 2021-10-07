Бритни Спирс станцевала на камеру в белье и встревожила фанатов

Звезда поп-сцены выступила в соцсети в нижнем белье.

Американская исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в нижнем белье, после чего встревожила поклонников своего творчества. Звезда разместила в собственном аккаунте в социальной сети Instagram пост, в котором 39-летняя артистка кружится вокруг камеры в красном кружевном лифчике,черных трусах, полосатых капроновых колготках и каблуках. Такой образ дива дополнила макияжем глаз в стиле "смоки" и подвеской на шее.

"Что происходит?", "Сэм, ты где? Это предназначено только для твоих глаз", "Только мне некомфортно на это смотреть? Словно здесь что-то не так", "Окей, Бритни, хватит с тебя свободы, не забывай, что у тебя есть дети". комментарии пользователей соцсети

На данный момент пост певицы посмотрело более двух миллионов человек.

Netflix анонсировал документальный фильм о жизни Бритни Спирс.

Фото и видео: Instagram / britneyspears