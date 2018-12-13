Бритни Спирс: "Отец против моей воли поместил меня в психбольницу"

Также он также вынуждал артистку принимать лекарства.

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что ее насильно держали в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал TMZ.

Она сама появилась в суде, где и рассказала, что отец Джейми Спирс поместил ее в клинику насильно, а также заставлял пить таблетки. Адвокат певицы подтвердила ее слова.

Также Бритни требует отменить опеку ее отца над ней. Суд отказался исполнить ходатайство и просит провести психиатрическую экспертизу. Однако, это не отменяет тот факт, что отец не имел права удерживать Бритни в больнице.

Ранее мы публиковали фотографии Бритни Спирс после психиатрической клиники, которые ужаснули ее фанатов.

Фото: celebs_in_touch/ Instagram