Бритни Спирс: "Отец против моей воли поместил меня в психбольницу"

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что ее насильно держали в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал TMZ.
Она сама появилась в суде, где и рассказала, что отец Джейми Спирс поместил ее в клинику насильно, а также заставлял пить таблетки. Адвокат певицы подтвердила ее слова.
Также Бритни требует отменить опеку ее отца над ней. Суд отказался исполнить ходатайство и просит провести психиатрическую экспертизу. Однако, это не отменяет тот факт, что отец не имел права удерживать Бритни в больнице.
Ранее мы публиковали фотографии Бритни Спирс после психиатрической клиники, которые ужаснули ее фанатов.
Фото: celebs_in_touch/ Instagram
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