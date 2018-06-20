Вышедшая из психбольницы Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом

По официальной версии: Бритни Спирс испытывает стресс из-за ухудшения здоровья её отца.

Поп-певицу Бритни Спирс отпустили на время Пасхи из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз. Ее внешний вид и выражение лица шокировали фанатов. Теперь американская звезда уже не похожа на ту озорную девчонку из популярных клипов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По глазам певицы кажется, что Спирс пребывает в какой-то прострации и просто не понимает, где она и куда идет. Ее волосы выглядят спутанными, а сама артистка немного потолстела. Все фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления.

По официальной версии: Бритни Спирс испытывает стресс из-за ухудшения здоровья её отца (он в этом году перенёс уже 2 операции на кишечнике). Ещё в начале апреля Бритни попала в клинику.

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Фото: celebs_in_touch/ Instagram