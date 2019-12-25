Ричард Саттон скончался от ножевых ранений.

Британского миллионера убили в его доме. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News. По данным источника, речь идет о сэре Ричарде Саттоне, который являлся владельцем пятизвездочных отелей и другой дорогостоящей недвижимости. Трагедия произошла в графстве Дорсет. На мужчину напали в его доме. Он получил ножевые ранения, от который позже скончался.

Известно, что также пострадала еще одна женщина. Предположительно - его супруга. Также есть данные о том, что преступник мог ранить не жену миллионера, а его физиотерапевта Энн Шрайбер. Пациентка находится в критическом состоянии. В компании Sir Richard Sutton Ltd телеканалу подтвердили смерть владельца. В преступлении подозревается 34-летний молодой человек. Он был ранен. Сейчас фигурант уголовного дела госпитализирован. Саттон был знаком с нападающим.

Напомним, что в прошлом году сэр Ричард Саттон занимал 435-ю строчку рейтинга богатейших граждан Великобритании по версии издания The Sunday Times. Его состояние оценивалось в £301 млн (414,8 млн долларов). Мужчина владел сетью Sheraton Grand и Athenaeum в Лондоне, фермерскими хозяйствами.

Дочь "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки родилась с патологией лица.

Фото: news.sky.com

