Дочь "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки родилась с патологией лица

Блу родилась с "волчьей пастью".

Итальянский "танцующий" миллионер Джанлука Вакки рассказал, что его дочка родилась с "волчьей пастью". Патология представляет собой разрыв, расщелину в средней части неба, возникающую вследствие незаращения двух половин неба или двух отростков верхней челюсти в период эмбрионального развития.

Дочку миллионер и его возлюбленная модель Шэрон Фонсека назвали Блу Иерусалим. Снимок семьи украсил новогоднюю обложку глянцевого журнала.

Блу родилась с "волчьей пастью". Наше сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700. Джанлука Вакки

Миллионер подчеркнул, что они уже нашли команду замечательных врачей, которые сделают операцию их дочке, чтобы она жила нормальной жизнью. Также Джанлука Вакки планирует помогать фондам, которые занимаются данной проблемой.

В начале ноября танцующий миллионер устроил сюрприз на выписку дочки из роддома.

Фото: Instagram/ gianlucavacchi