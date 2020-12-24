Почти сразу родители рассказали, что ребенок страдает врожденной патологией: у нее расщелина на нёбе, которую называют "волчьей пастью".

Дочери танцующего миллионера Джанлуки Вакки сделали операцию. Девочка по имени Блу Иерусалим появилась на свет в конце прошлого года. Почти сразу родители рассказали, что ребенок страдает врожденной патологией: у нее расщелина на нёбе, которую называют "волчьей пастью".

Операция прошла еще в начале этой недели, об этом Джанлуки Вакки рассказал в своем Instagram.

Это была очень сложная и эмоциональная неделя и для нее, и для нас. То, что наш маленький ребенок проходит через столь серьезные испытания действительно потрясает меня, как родителя. Джанлуки Вакки

Танцующий миллионер отметил, что сейчас они дома, а его маленькая дочка показала себя очень храброй девочкой.

Фото: Instagram / @gianlucavacchi