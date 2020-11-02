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Танцующий миллионер устроил сюрприз на выписку дочки из роддома

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Новоиспеченный отец превратил особняк в настоящий сказочный дворец.

"Танцующий миллионер" стал отцом, его возлюбленная модель Шэрон Фонсека родила ему дочь, 52-летний Джанлука Вакки устроил шикарную выписку из роддома. Видео он опубликовал в Instagram.

Шэрон Фонсека едет к дому по дороге, украшенной плюшевыми медведями, шариками. Новоиспеченный отец превратил особняк в настоящий сказочный дворец. Встречать молодую маму и малышку вышли все сотрудники особняка. Некоторые не смогли сдержать слез от умиления.

С Шэрон миллионер вместе уже три года. На протяжении их романа он много раз говорил, что не готов стать отцом. Но, видимо, девушка смогла заставить его пересмотреть свои взгляды на жизнь.

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Фото и видео: Instagram/ gianlucavacchi

 

Теги: беременность, роды, танцующий миллионер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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