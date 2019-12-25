Британское издание заявило о сделанном России военном "предупреждении"

Британское издание Daily Express заявило о сделанном России военном "предупреждении".
Корабли проплывают недалеко от Фареро-Исландского рубежа. Там проходят масштабные учения НАТО. Издание уточняет, что в них примет участие одна из трех действующих противолодочных субмарин ВМС Британии. Эти учения станут одним из самых значимых для Великобритании за последние годы. Также в маневрах задействованы корабли Норвегии, Германии, Франции и, соответственно, США.
Авторы материала полагают, что эти учения – посыл для Москвы снизить военное присутствие в Арктике. Издание подчеркивает, что НАТО регулярно следят за ВМС России.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов.
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