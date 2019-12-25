Чиновник занимается вопросами туризма. Он подчеркнул, что не обладает информацией о предложениях Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.

Власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко уточнил, что правительство не собирается рисковать здоровьем населения. В противном случае, все усилия властей по сдерживанию пандемии коронавируса были насмарку. Чиновник добавил, что его беспокоит угроза второй волны коронавируса. По его словам, в некоторых государствах эпидемиологическая обстановка уже ухудшается.

Накануне замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов послал в Росавиацию и Минтранс письмо с предложением возобновить перелеты между Россией и девятью странами Европы.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что сми рассказали об отказе немецких министров участвовать в саммите G7.