СМИ рассказали об отказе немецких министров участвовать в саммите G7

Речь идет о министре финансов ФРГ Олафе Шольце и министре иностранных дел Гермаии Хайко Маасе.

Издание Spiegel рассказало об отказе немецких министров участвовать в саммите G7.

По данным издания, Шольц и Маас отказались от очной министерской встречи в Вашингтоне. Они уточнили, что готовы направить своих заместителей. Авторы материала предполагают, что власти других стран G7 тоже отказались ехать на встречу. При этом, американское правительство не рассматривало встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы. Таким образом, саммит G7 видимо не состоится.

Напомним, что в мае канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась ехать на саммит из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что встреча состоится 10-12 июня.

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