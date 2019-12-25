Британский журналист объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина

Стивен Розенберг рассказал о причинах своего ухода с пресс-конференции в Москве.

Британский журналист объяснил "бегство" с пресс-конференции Владимира Путина. Об этом иностранец Стивен Розенберг заявил в беседе с НСН. Эксперт утверждает, что ему пришлось преждевременно покинуть мероприятие из-за срочных дел, связанных с редакцией. Он добавил, что не хотел проявить неуважение к российскому лидеру.

Нам просто надо было передавать информацию. В "Би-би-си" очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться Стивен Розенберг, британский журналист

Напомним, что в рамках пресс-конференции Розенберг поинтересовался у Путина о том, что несет личную ответственность за сложившиеся отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам спрашивающего, он удивился, что обращение Путина было направлено к нему лично. Британец добавил, что редакция признательна за то, что политик "высказал свою точку зрения очень четко". В частности, он напомнил, что США вышли из совместных договоров по контролю над вооружениями. Президент РФ считает, что по сравнению с НАТО страна "белая и пушистая".

Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США.

Фото: Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020