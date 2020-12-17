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Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США

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Он подчеркнул, что российские хакеры избираться Трампу не помогали.

Президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос Сергея Шнурова о вмешательстве российских хакеров в выборы в США.

Шнуров спросил, почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Дональду Трампу.

Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация.

Владимир Путин, президент США

Он подчеркнул, что российские хакеры избираться Трампу не помогали и не вмешивались во внутренние дела США. Путин назвал это домыслами и поводом внести разногласия в отношения РФ и Соединённых штатов.

Ранее Путин заявил о возможности создания в России "лайт-вакцины" от коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: путин, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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