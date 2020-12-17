Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США

Президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос Сергея Шнурова о вмешательстве российских хакеров в выборы в США.
Шнуров спросил, почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Дональду Трампу.
Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация.
Владимир Путин, президент США
Он подчеркнул, что российские хакеры избираться Трампу не помогали и не вмешивались во внутренние дела США. Путин назвал это домыслами и поводом внести разногласия в отношения РФ и Соединённых штатов.
Ранее Путин заявил о возможности создания в России "лайт-вакцины" от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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