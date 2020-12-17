Он подчеркнул, что вакцину может разработать центр имени Гамалеи.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности создания в России "лайт-вакцины" от коронавируса, для которой понадобится только один укол. При этом антитела при вакцинации таким препаратом будут вырабатываться быстрее.

У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину". Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что вакцину может разработать центр имени Гамалеи. По словам Путина, уровень защиты такой вакцины будет меньше, чем у стандартной. Но он будет составлять до 85%.

Президент заявил, что сделать такую вакцину можно будет сделать сразу нескольким миллионам человек.

Ранее мы писали, что врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине".