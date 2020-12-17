Президент России Владимир Путин заявил о возможности создания в России "лайт-вакцины" от коронавируса, для которой понадобится только один укол. При этом антитела при вакцинации таким препаратом будут вырабатываться быстрее.
У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину".
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что вакцину может разработать центр имени Гамалеи. По словам Путина, уровень защиты такой вакцины будет меньше, чем у стандартной. Но он будет составлять до 85%.
Президент заявил, что сделать такую вакцину можно будет сделать сразу нескольким миллионам человек.
Ранее мы писали, что врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине".
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