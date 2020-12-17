Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"

Она заявила, что у неё 40 лет трудового стажа.

Врач из села Алакуртти захотела уволиться после вопроса президенту России Владимиру Путину о "геморрое и ангине". Об этом пишет "Газета.ру".

Накануне во время ежегодной пресс-конференции житель из Мурманской области заявил, что в амбулатории есть только один доктор — женщина 86 лет, врач общей практики, которая "с трудом может отличить геморрой от ангины".

Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и у меня желание положить заявление на стол сейчас. сказала доктор

Она заявила, что у неё 40 лет трудового стажа и заявление обратившегося к Путину человеку она считает хамством. Врач подчеркнула, что она в здравом уме и крепкой памяти, что собирается уходить с работы. Она сказал, что теперь ей плевать — будет кто-то работать в амбулатории или она закроется. Женщина отметила, что вынуждена работать одна после увольнения своего коллеги.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вступился за доктора. Он отметил, что квалификация специалиста не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет.

Ранее Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа.

Видео: kremlin.ru