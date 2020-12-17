Президент России Владимир Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что государство не должно делать заказов в сфере культуры, но может помогать этой "мягкой силе".
Все, что связано с положительным контентом, конечно, заслуживает большей поддержки.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что культура — эта та сфера, где нужно меньше командовать и больше поддерживать. По его словам, в России традиционно культуру поддерживают на государственном уровне — это касается балетов, театров, классической музыки. Президент подчеркнул, что такого количества театров с господдержкой нет нигде в мире и отметил, что это национальное достояние РФ.
Ранее Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки.
Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина
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