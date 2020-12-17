По его словам, в России традиционно культуру поддерживают на государственном уровне.

Президент России Владимир Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что государство не должно делать заказов в сфере культуры, но может помогать этой "мягкой силе".

Все, что связано с положительным контентом, конечно, заслуживает большей поддержки. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что культура — эта та сфера, где нужно меньше командовать и больше поддерживать. По его словам, в России традиционно культуру поддерживают на государственном уровне — это касается балетов, театров, классической музыки. Президент подчеркнул, что такого количества театров с господдержкой нет нигде в мире и отметил, что это национальное достояние РФ.

Ранее Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина