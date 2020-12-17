Президент Владимир Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки во время пандемии COVID-19. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.
В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что поддержка проходила по разным каналам и применялась для пострадавших отраслей экономики.
Ранее Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу.
Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина
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