Поддержка проходила по разным каналам.

Президент Владимир Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки во время пандемии COVID-19. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что поддержка проходила по разным каналам и применялась для пострадавших отраслей экономики.

Ранее Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина