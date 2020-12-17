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Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки

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Поддержка проходила по разным каналам.

Президент Владимир Путин заявил, что малый и средний бизнес получил около 1 триллиона рублей поддержки во время пандемии COVID-19. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что поддержка проходила по разным каналам и применялась для пострадавших отраслей экономики.

Ранее Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина

Теги: бизнес, поддержка бизнеса, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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