Вводить регулирование цен на социально значимые продукты нужно осторожно.

Президент России Владимир Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Путин заявил, что вводить регулирование цен на социально значимые продукты нужно осторожно.

Чтобы административное регулирование цен на сельхозпродукцию не нанесло ущерба бизнесу. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России. Глава государства рассчитывает на то, что "в течение нескольких дней" будут приняты соответствующие меры по сдерживанию роста цен. По мнению Путина, правительству РФ нужно было раньше реагировать на рост цен, когда на них можно было повлиять с помощью рыночных методов.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина