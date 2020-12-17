Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России

Он рассчитывает на то, что "в течение нескольких дней" будут приняты соответствующие меры

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность проблемой с ценами на продукты в стране. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства рассчитывает на то, что "в течение нескольких дней" будут приняты соответствующие меры по сдерживанию роста цен. По мнению Путина, правительству РФ нужно было раньше реагировать на рост цен, когда на них можно было повлиять с помощью рыночных методов.

Ранее Путин сообщил, насколько может вырасти реальная зарплата в России.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина