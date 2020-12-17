Путин сообщил, насколько может вырасти реальная зарплата в России

Он также отметил, что реальные доходы населения снижаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в стране до конца нынешнего года может вырасти на 1,5%. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства также отметил, что реальные доходы населения снижаются.

Прошу сразу граждан на меня не сердиться. То, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин сообщил, что еще не сделал прививку от коронавируса.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина