Путин сообщил, что еще не сделал прививку от коронавируса

Глава государства обещал привиться от COVID-19 при первой возможности.

Президент России Владимир Путин пока не делал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Путин заявил, что сделает прививку от COVID-19 при первой возможности. Глава государства отметил необходимость всеобщей вакцинации населения страны. Однако, по его словам, оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает.

Ранее Путин назвал текущий уровень защиты российской вакцины от коронавируса.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина