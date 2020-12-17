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Путин сообщил, что еще не сделал прививку от коронавируса

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Глава государства обещал привиться от COVID-19 при первой возможности.

Президент России Владимир Путин пока не делал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Путин заявил, что сделает прививку от COVID-19 при первой возможности. Глава государства отметил необходимость всеобщей вакцинации населения страны. Однако, по его словам, оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает.

Ранее Путин назвал текущий уровень защиты российской вакцины от коронавируса.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: вакцинация, владимир путин, коронавирус, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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