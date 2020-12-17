Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Байденом по СНВ-3

Если ничего не произойдет в ближайшее время, то в феврале 2021 года договор перестанет существовать.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что если ничего не произойдет в ближайшее время, то в феврале 2021 года договор перестанет существовать.

Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина