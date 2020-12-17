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Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Байденом по СНВ-3

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Если ничего не произойдет в ближайшее время, то в феврале 2021 года договор перестанет существовать.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что если ничего не произойдет в ближайшее время, то в феврале 2021 года договор перестанет существовать.

Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина

Теги: владимир путин, джо байден, ежегодная пресс-конференция, президент россии, президент сша, снв-з
Категории: Лента новостей, Новости России,

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